определить расстояние между точками A (5;2) и B (1;-1) С (-6;3) и D (0;-5)

Гость: Гость:

A (5;2) и B (1;-1) С (-6;3) и D (0;-5) IABI=корень из (1-5)^2+(-1-2)^2=корень из(16+9)=5 расстоияние от А до В IAСI=корень из (-6-5)^2+(3-2)^2=корень из(121+1)=корень из122 расстояние от А до С IADI=корень из (0-5)^2+(-5-2)^2=корень из(25+49)=корень из 74 расстояние от А до D А далее попробуй....