Один внешний угол треугольника составляет 2/3, а внутренний угол 4/9 (внутренних) суммы его углов. Найдите все углы треугольника.
Геометрия
Один внешний угол треугольника составляет 2/3, а внутренний угол 4/9 (внутренних) суммы его углов. Найдите все углы треугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма всех внутренних углов треуг - ка равна 180 град. Найдём внешний угол 2/3 * 180 = 120 град, тогда внутренний смежный с ним = 180 - 120 = 60 град. Найдём один внутренний угол 4/9 * 180 = 80 град. Тогда третий угол 120 - 80 = 40 град. Ответ: 60, 80, 40.
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