какие условия необходимы для фотосинтеза
Биология
какие условия необходимы для фотосинтеза
Ответ(ы) на вопрос:
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Фотосинтез - сложный процесс, сутью которого является образование питательных веществ органической природы из неорганических. Необходимыми компонентами реакции выступают: 1. Солнечный свет, кванты которого обеспечивают реакцию необходимой энергией. 2. Фотопигменты (или фотосинтетические пигменты) - широко известный хлорофил (пигмент растений, располагающийся в двухмембранных органеллах - хлоропластах) или, работающий аналогичным образом, бактериохлорофил бактерий, которые необходимы для поглощения тех самых квантов света. 3. Неорганические соединения - углекислый газ и вода.
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