какие условия необходимы для фотосинтеза

Гость: Гость:

Фотосинтез - сложный процесс, сутью которого является образование питательных веществ органической природы из неорганических. Необходимыми компонентами реакции выступают: 1. Солнечный свет, кванты которого обеспечивают реакцию необходимой энергией. 2. Фотопигменты (или фотосинтетические пигменты) - широко известный хлорофил (пигмент растений, располагающийся в двухмембранных органеллах - хлоропластах) или, работающий аналогичным образом, бактериохлорофил бактерий, которые необходимы для поглощения тех самых квантов света. 3. Неорганические соединения - углекислый газ и вода.