образуй множественное число исчисляемых и не исчисляемых существительных: 1. Some coffee -two... 2. A hat - three ... 3. A goose - five ... 4. Some butter - two ... 5. Some juice - four ... 6. A woman - six ... 7. A doctor - th...

Английский язык
образуй множественное число исчисляемых и не исчисляемых существительных: 1. Some coffee -two... 2. A hat - three ... 3. A goose - five ... 4. Some butter - two ... 5. Some juice - four ... 6. A woman - six ... 7. A doctor - three ... 8. Some rice - two ... 9. Some lemonade - three ... 10. Some coal - two ...
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 1-coffee  2-hats  3-geese  4-butter  5-sons  6-women  7-doctors  8-rice  9-lemonade  10-coal
Гость:
1) cofee 2) hats 3) geese 4) butter 5)  juices    6) women 7)  doctors 8) rice 9) lemonade    10) coal                    
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