образуй множественное число исчисляемых и не исчисляемых существительных: 1. Some coffee -two... 2. A hat - three ... 3. A goose - five ... 4. Some butter - two ... 5. Some juice - four ... 6. A woman - six ... 7. A doctor - th...
Английский язык
образуй множественное число исчисляемых и не исчисляемых существительных: 1. Some coffee -two... 2. A hat - three ... 3. A goose - five ... 4. Some butter - two ... 5. Some juice - four ... 6. A woman - six ... 7. A doctor - three ... 8. Some rice - two ... 9. Some lemonade - three ... 10. Some coal - two ...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-coffee 2-hats 3-geese 4-butter 5-sons 6-women 7-doctors 8-rice 9-lemonade 10-coal
Гость:
1) cofee 2) hats 3) geese 4) butter 5) juices 6) women 7) doctors 8) rice 9) lemonade 10) coal
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