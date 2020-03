образуй множественное число исчисляемых и не исчисляемых существительных: 1. Some coffee -two... 2. A hat - three ... 3. A goose - five ... 4. Some butter - two ... 5. Some juice - four ... 6. A woman - six ... 7. A doctor - th...

Английский язык

образуй множественное число исчисляемых и не исчисляемых существительных: 1. Some coffee -two... 2. A hat - three ... 3. A goose - five ... 4. Some butter - two ... 5. Some juice - four ... 6. A woman - six ... 7. A doctor - three ... 8. Some rice - two ... 9. Some lemonade - three ... 10. Some coal - two ...

Автор: Гость