в магазине было 180кг. сметаны в 6 одинаковых бидонах. продали 90кг. сметаны. сколько бидонов со сметаной осталось?
Математика
в магазине было 180кг. сметаны в 6 одинаковых бидонах. продали 90кг. сметаны. сколько бидонов со сметаной осталось?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
180\6=30 кг в 1 бед 90\30=3 бед прод
Гость:
1)180/6=30(кг) - в 1 бидоне; 2)90/30=3(б.)-продали; 3)6-3=3 (б.)-осталось
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