в магазине было 180кг. сметаны в 6 одинаковых бидонах. продали 90кг. сметаны. сколько бидонов со сметаной осталось?

Математика

в магазине было 180кг. сметаны в 6 одинаковых бидонах. продали 90кг. сметаны. сколько бидонов со сметаной осталось?

Автор: Гость