Найдите площадь прямоугольника, если одна из его сторон равна 5 см, а угол между диагоналями равен 60 градусов.
Геометрия
Найдите площадь прямоугольника, если одна из его сторон равна 5 см, а угол между диагоналями равен 60 градусов.
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