Мама решила угостить детей конфетами. Она посчитала, что если дать детям по 4 конфеты, то 3 останутся лишними. А чтобы дать по 5 конфет, 2х конфет не хватит. Сколько было детей?

Математика

Мама решила угостить детей конфетами. Она посчитала, что если дать детям по 4 конфеты, то 3 останутся лишними. А чтобы дать по 5 конфет, 2х конфет не хватит. Сколько было детей?

Автор: Гость