Мама решила угостить детей конфетами. Она посчитала, что если дать детям по 4 конфеты, то 3 останутся лишними. А чтобы дать по 5 конфет, 2х конфет не хватит. Сколько было детей?

Математика
Мама решила угостить детей конфетами. Она посчитала, что если дать детям по 4 конфеты, то 3 останутся лишними. А чтобы дать по 5 конфет, 2х конфет не хватит. Сколько было детей?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x*4 +3 и х*5 -2 x*4 +3 = х*5 -2 х=5 детей
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