Отец старше сына на 20 лет,а сын моложе отца в 5 раз. Сколько лет отцу и сколько лет сыну.
Математика
Отец старше сына на 20 лет,а сын моложе отца в 5 раз. Сколько лет отцу и сколько лет сыну.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х ЛЕТ СЫНУ 5Х ЛЕТ ОТЦУ 5Х-Х=20 4Х=20 Х=5 ЛЕТ СЫНУ 5*5=25 ЛЕТ ОТЦУ
Гость:
5х-х=20 4х=20 х=5 лет сыну 5 *5= 25 лет отцу
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
1. Похила утворює з плошини кут 30 градусов. Знайти довжину похилої, якщо довжина перпендикуляра 7 см. 2. З точки до площини проведено похилі, дов...
Математика
Мама решила угостить детей конфетами. Она посчитала, что если дать детям по 4 конфеты, то 3 останутся лишними. А чтобы дать по 5 конфет, 2х конфет ...