Отец старше сына на 20 лет,а сын моложе отца в 5 раз. Сколько лет отцу и сколько лет сыну.

Математика

Отец старше сына на 20 лет,а сын моложе отца в 5 раз. Сколько лет отцу и сколько лет сыну.

Автор: Гость