одно число в 5 раз больше другого,а их утроенная сумма равна 126.найдите эти числа.
Алгебра
одно число в 5 раз больше другого,а их утроенная сумма равна 126.найдите эти числа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x+5x)*3=126 6X=42 x=7 первое чис 7*5=35 второе
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