Шар массой 1 кг сталкивается с шаром неизвестной массы. Полученные ими ускорения равны 0,2 м/с и 0,4 м/с соответственно. Определите массу второго шара.
Физика
Шар массой 1 кг сталкивается с шаром неизвестной массы. Полученные ими ускорения равны 0,2 м/с и 0,4 м/с соответственно. Определите массу второго шара.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
масса 2 шара=2 кг
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