Шар массой 1 кг сталкивается с шаром неизвестной массы. Полученные ими ускорения равны 0,2 м/с и 0,4 м/с соответственно. Определите массу второго шара.

Физика

Шар массой 1 кг сталкивается с шаром неизвестной массы. Полученные ими ускорения равны 0,2 м/с и 0,4 м/с соответственно. Определите массу второго шара.

Автор: Гость