3/5=6/25. Найдите это число.
Математика
3/5=6/25. Найдите это число.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну 3/5 точно не равно 6/25. Напишите полностью условие.
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