Одно число составляет 45% другого.Найдите эти числа,если одно из них на 66 больше другого.
Алгебра
Одно число составляет 45% другого.Найдите эти числа,если одно из них на 66 больше другого.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пуст 1 число х, тогда второе 0,45х. х - 0,45х = 66; 0,55х = 66; х = 66 : 0,55; х = 120 - 1 число; 0,45 * 120=54 - 2 число
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