нападающий коля и никита во время баскетбольного матча принесли своей команде3/7 и 5/14очков.сколоко очков набрала за матч эта команда,если коля набрал на7очков больше,чем никита?

Гость: Гость:

Пусть х кол - во очков набрала за матч вся команда тогда Коля набрал 3/7 *х, а Никита 5/14 *х. Так как коля набрал на 7 очков больше чем никита, то 3/7 *х - 5/14 *х = 7; 6/14 * х - 5/14 *х = 7; 1/14 *х = 7; х = 7 : 1/14; х = 7 * 14; х = 98