урожайность- масса урожая растений, собранного с единицы площади. обозначив урожайность буквой м, площадь с, запишите формулу для нахождения массы м урожая

Гость: Гость:

Так как урожайность- масса урожая растений, собранного с единицы площади. обозначив урожайность буквой м, площадь с. У Вас две одинаковые буквы м - урожайность и масса урожая. Пусть урожайность обозначена р. тогда формула для нахождения массы м урожая имеет вид: м = р * с