урожайность- масса урожая растений, собранного с единицы площади. обозначив урожайность буквой м, площадь с, запишите формулу для нахождения массы м урожая

Математика
урожайность- масса урожая растений, собранного с единицы площади. обозначив урожайность буквой м, площадь с, запишите формулу для нахождения массы м урожая
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как урожайность- масса урожая растений, собранного с единицы площади. обозначив урожайность буквой м, площадь с. У Вас две одинаковые буквы м - урожайность и масса урожая. Пусть урожайность обозначена р. тогда формула для нахождения массы м урожая имеет вид: м = р * с
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