Найдите формулу площади S поверхности прямоугольного параллелепипеда,если у него длина равна 6 см,ширина 4 см и высота с

Математика

Найдите формулу площади S поверхности прямоугольного параллелепипеда,если у него длина равна 6 см,ширина 4 см и высота с

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