Найдите формулу площади S поверхности прямоугольного параллелепипеда,если у него длина равна 6 см,ширина 4 см и высота с
Математика
Найдите формулу площади S поверхности прямоугольного параллелепипеда,если у него длина равна 6 см,ширина 4 см и высота с
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6*4=24 6*С 4*С (24+6*С+4*С)*3=(24+10*С)*3=72+30*с
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