После рекламной кампании спрос на товар увеличился в 4 раза.На сколько процентов увеличился спрос товара?
Алгебра
После рекламной кампании спрос на товар увеличился в 4 раза.На сколько процентов увеличился спрос товара?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Посчитаем на сколько процентов увеличился спрос товара после рекламной компании. Примем спрос товара перед проведением рекламной компании за х. После рекламной компании спрос увеличился в 4 раза и составил 4х. Первоначальной спрос товара х - это 100%. Посчитаем с помощью пропорции каким стал спрос после рекламной компании: х - 100% 4х - ?% 4х×100%÷х=400% Значит, первоначально спрос составлял 100%, а после проведения рекламной акции 400%. Спрос увеличился В 400%÷100%=4 раза Спрос увеличился НА: 400%-100%=300% ОТВЕТ: спрос товара увеличился на 300%.
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