После рекламной кампании спрос на товар увеличился в 4 раза.На сколько процентов увеличился спрос товара?

Гость: Гость:

Посчитаем на сколько процентов увеличился спрос товара после рекламной компании. Примем спрос товара перед проведением рекламной компании за х. После рекламной компании спрос увеличился в 4 раза и составил 4х. Первоначальной спрос товара х - это 100%. Посчитаем с помощью пропорции каким стал спрос после рекламной компании: х - 100% 4х - ?% 4х×100%÷х=400% Значит, первоначально спрос составлял 100%, а после проведения рекламной акции 400%. Спрос увеличился В 400%÷100%=4 раза Спрос увеличился НА: 400%-100%=300% ОТВЕТ: спрос товара увеличился на 300%.