Латинская Америка 19в начала 20в. Причины освободителей войн

Гость: Гость:

На первых порах лидеры освободительного движения видели свою задасу лишь в изгнании колонизаторов и не стремились менять существующие порядки. Однако негры и индейцы их не поддерживали и тогда Боливар (молодой офицер, возглавивший освободительное движение) издал секреты, в которых обещал вступившим в революцилнную армию рабам предоставить свободу, а крестьянам - землю. таже хотел укрепить независиость молодых латиноамериканских государств.