из москвы в тверь вышли одновременно 2 поезда. первый проходил в час 39 вёрст и прибыл в тверь двумя часами раньше второго, который проходил в час 26 вёрст. сколько вёрст от москвы до твери?
Математика
из москвы в тверь вышли одновременно 2 поезда. первый проходил в час 39 вёрст и прибыл в тверь двумя часами раньше второго, который проходил в час 26 вёрст. сколько вёрст от москвы до твери?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть От Москвы до Твери х вёрст. Тогда время первого поезда = х/39 вёрст/ч, а время 2 поезда = х/26 вёрст/ч. х/26 - х/39 = 2; 3х/78 - 2х/78 = 2; х/78 = 2; х = 2 * 78; х = 156(вёрст)
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