из москвы в тверь вышли одновременно 2 поезда. первый проходил в час 39 вёрст и прибыл в тверь двумя часами раньше второго, который проходил в час 26 вёрст. сколько вёрст от москвы до твери?

Математика

из москвы в тверь вышли одновременно 2 поезда. первый проходил в час 39 вёрст и прибыл в тверь двумя часами раньше второго, который проходил в час 26 вёрст. сколько вёрст от москвы до твери?

Автор: Гость