длина прямоугольника составляет 5/6 его ширины. Найдите стороны прямоугольника, если его площадь равна 120см^2

Алгебра

длина прямоугольника составляет 5/6 его ширины. Найдите стороны прямоугольника, если его площадь равна 120см^2

Автор: Гость