длина прямоугольника составляет 5/6 его ширины. Найдите стороны прямоугольника, если его площадь равна 120см^2
Алгебра
длина прямоугольника составляет 5/6 его ширины. Найдите стороны прямоугольника, если его площадь равна 120см^2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть ширина х см, тогда длина 5/6*х. Площадь равнв S = a*b х * 5/6*х = 120; 5/6 * х^2 = 120; х^2 = 120 : 5/6; х^2 = 120 * 6/5; х^2 = 144; х = 12; - ширина; 5/6*12 = 10 см длина
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