Три группы школьников посадили деревья вдоль дороги.Первая группа посадила 35%всех имевшихся деревьев,вторая-60% оставшихся деревьев,а третья группа-остальные 104 дерева.Сколько всего деревьев посадили?
Математика
Три группы школьников посадили деревья вдоль дороги.Первая группа посадила 35%всех имевшихся деревьев,вторая-60% оставшихся деревьев,а третья группа-остальные 104 дерева.Сколько всего деревьев посадили?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть всего посадили х деревьев. Тогда Первая группа посадила 0,35х. 1) х - 0,35х = 0,65х - (дер) - осталось 2) 0,65х * 0,6 = 0,39х (дер) посадила 2 группа 3) 0,65х - 0,39х = 0,26х (дер) посадила 3 группа 0,26х = 104; х = 104 : 0,26; х = 400 дер Ответ 400 деревьев
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