выразить в кубических сантиметрах 5 дм в кубе 635см в кубе ровно
Математика
выразить в кубических сантиметрах 5 дм в кубе 635см в кубе ровно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1дм^3 = 1000 cм^3 5 дм в кубе 635см в кубе = 5635 cм^3
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