Точка А взята на прямой FK. Проведен луч AL так, что угол LAK в 5 раз больше угла LAF. Найти угол LAK

Геометрия
Точка А взята на прямой FK. Проведен луч AL так, что угол LAK в 5 раз больше угла LAF. Найти угол LAK
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот что я думаю. FK это развернутый угол, значит его градучная мера равна 180 градусам. Угол LAk равен 5х а LAF равен х . Значит составляй уравнение через пусть. Пусть лаф составляет х, тогда угол лак 5х. Все вместе х + 5х, что по условию задачи составляет 180 градусов. Составим и решим уравнение. х + 5х=180 6х=180 х=30 значит одна часть равна 30 а другая 5х=5*30=150 Ответ: LAK=150градусов LAF=30градусов.
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