площадь грядки на огороде 48 м найдите длину грядки если ее ширина 4 м
Математика
площадь грядки на огороде 48 м найдите длину грядки если ее ширина 4 м
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ответ 48\4=12
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