Наити производную: (1+sin3x)/cos3x
Математика
Наити производную: (1+sin3x)/cos3x
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[(1+sin3x)' cos3x-(1+sin3x)(cos3x)']/cos²3x=[3cos3xcos3x+3sin3x(1+sin3x)]/cos²3x=[3cos²3x+3sin²3x+3sin3x]/cos²3x=[3+3sin3x]/cos²3x
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