10-20 лет назад школьники хотели стать летчиками,космонавтами,инженерами,артистами.Какие профессии наиболее привлекательны сейчас для большинства школьников?А лично для вас?
География
10-20 лет назад школьники хотели стать летчиками,космонавтами,инженерами,артистами.Какие профессии наиболее привлекательны сейчас для большинства школьников?А лично для вас?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Профессиональный геймер,Юрист ,и Бизнесмен
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