10-20 лет назад школьники хотели стать летчиками,космонавтами,инженерами,артистами.Какие профессии наиболее привлекательны сейчас для большинства школьников?А лично для вас?

География

10-20 лет назад школьники хотели стать летчиками,космонавтами,инженерами,артистами.Какие профессии наиболее привлекательны сейчас для большинства школьников?А лично для вас?

Автор: Гость