Имена существительные ,разбери их как часть речи. Блеском. Треском. Печь. У лежанки. В санки.

Гость: Гость:

Блеском-сущ.,треском- сущ.,печь - сущ.,у лежанки - сущ.,в санки - сущ. это же легко существительное отвечает на вопросы кто? что? прилагательное какой? какая? какие определяет признак предмета а глагол что делать? что делаешь? и. т.