Имена существительные ,разбери их как часть речи. Блеском. Треском. Печь. У лежанки. В санки.

Русский язык
Имена существительные ,разбери их как часть речи. Блеском. Треском. Печь. У лежанки. В санки.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Блеском-сущ.,треском- сущ.,печь - сущ.,у лежанки - сущ.,в санки - сущ. это же легко существительное отвечает на вопросы кто? что? прилагательное какой? какая? какие определяет признак предмета а глагол что делать? что делаешь? и. т.
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