Какие опасные явления наблюдаются на реке Обь?Плиииз срочно надо!!!
География
Какие опасные явления наблюдаются на реке Обь?Плиииз срочно надо!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Заморозки,сильные морозы
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