Какие опасные явления наблюдаются на реке Обь?Плиииз срочно надо!!!

География
Какие опасные явления наблюдаются на реке Обь?Плиииз срочно надо!!!
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Гость:
Заморозки,сильные морозы 
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