За 2 дня турист прошёл 27, 4 км. Во 2 день он прошёл на 2, 3 меньше чем в первый день. Сколько км прошёл турист в 1 день ?
Математика
За 2 дня турист прошёл 27, 4 км. Во 2 день он прошёл на 2, 3 меньше чем в первый день. Сколько км прошёл турист в 1 день ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть в 1 день турист прошел х км,тогда во 2- х-2.3 км. составляем уравнение х+(х-2.3)=27.4 2х-2.3=27.4 2х=29.7 х=14.85
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