За 2 дня турист прошёл 27, 4 км. Во 2 день он прошёл на 2, 3 меньше чем в первый день. Сколько км прошёл турист в 1 день ?

Математика

За 2 дня турист прошёл 27, 4 км. Во 2 день он прошёл на 2, 3 меньше чем в первый день. Сколько км прошёл турист в 1 день ?

Автор: Гость