3(x+1)(x-1)=2(x-2)(x+2)+x(в квадрате)+2x Решите уравнение по формуле быстро пожалуйста. Очень надо, плиз
Алгебра
3(x+1)(x-1)=2(x-2)(x+2)+x(в квадрате)+2x Решите уравнение по формуле быстро пожалуйста. Очень надо, плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3(x в кв -1)=2(х в кв - 4)+х в кв +2х 3х в кв -3 -2х в кв +8 - х в кв -2х =0 -2х=-5 х=2,5
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