Уже который раз прошу помогите!!!!!!!!!!!!!!!! решите 1)4x1/5+4x3/7-4x1/35= 2)3/8x5+5/56-1/7:1/5= 3)3/2x5/6+3/2:9/10-3/2x13/18= 4)4/5:5/8-4/5x24/25+1/25:5/4= x это умножение и пишите полным ответом пожалуйста

Математика

Уже который раз прошу помогите!!!!!!!!!!!!!!!! решите 1)4x1/5+4x3/7-4x1/35= 2)3/8x5+5/56-1/7:1/5= 3)3/2x5/6+3/2:9/10-3/2x13/18= 4)4/5:5/8-4/5x24/25+1/25:5/4= x это умножение и пишите полным ответом пожалуйста

Автор: Гость