Уже который раз прошу помогите!!!!!!!!!!!!!!!! решите 1)4x1/5+4x3/7-4x1/35= 2)3/8x5+5/56-1/7:1/5= 3)3/2x5/6+3/2:9/10-3/2x13/18= 4)4/5:5/8-4/5x24/25+1/25:5/4= x это умножение и пишите полным ответом пожалуйста
Математика
Уже который раз прошу помогите!!!!!!!!!!!!!!!! решите 1)4x1/5+4x3/7-4x1/35= 2)3/8x5+5/56-1/7:1/5= 3)3/2x5/6+3/2:9/10-3/2x13/18= 4)4/5:5/8-4/5x24/25+1/25:5/4= x это умножение и пишите полным ответом пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)4x1/5+4x3/7-4x1/35=4/5+12/7-4/35=(приводим к общему знаменателю)=28+60-4/35=84/35=2,4=2целых2/5 2)3/8x5+5/56-1/7:1/5=15/8+5/56-5/7=(приводим к общему знаменателю)=105+5-40/56=70/56=1,25=1целая1/4 3)3/2x5/6+3/2:9/10-3/2x13/18=15/12+30/18-39/36=(приводим к общему знаменателю)=45+60-39/36=66/36=1целая5/6 4) 4/5:5/8-4/5x24/25+1/25:5/4=32/25-100/120+4/125=(приводим к общему знаменателю)=3840-2500+96/3000=1436/3000=359/750 Надеюсь, что отметишь лучшим ответом :3
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