Как решить пример 4,7-8,1=?
Математика
Как решить пример 4,7-8,1=?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4.7-8.1=-3.4 из большего отнимем меньшее и ставим отрицательный знак
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