Приняв зловещие чёрные тени, облака собирались в одну большую, мрачную тучу. - Синтаксический разбор

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Приняв зловещие чёрные тени, облака собирались в одну большую, мрачную тучу. - Синтаксический разбор
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приняв - сказуемое . Зловещие , чёрные - определение .Тени - дополнение . Облака -подлежащие  . Собрались -сказуемое . В одну - обстоятельство . Большую - определение . Мрачную - определение . Тучу - дополнение .   
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