Помогите! Какие способы питания встречаются у разных животных?

Биология
Помогите! Какие способы питания встречаются у разных животных?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Способы питания?Всмысле? 
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