Добавь подходящие по смыслу слова. Запиши их, разделив для переноса. Ты надел совсем не то Нужна не шуба, а ... . Зимние каникулы! Веселые деньки! Нужны ребятам санки лыжи и ... .

Русский язык

Добавь подходящие по смыслу слова. Запиши их, разделив для переноса. Ты надел совсем не то Нужна не шуба, а ... . Зимние каникулы! Веселые деньки! Нужны ребятам санки лыжи и ... .

Автор: Гость