Добавь подходящие по смыслу слова. Запиши их, разделив для переноса. Ты надел совсем не то Нужна не шуба, а ... . Зимние каникулы! Веселые деньки! Нужны ребятам санки лыжи и ... .
Русский язык
Добавь подходящие по смыслу слова. Запиши их, разделив для переноса. Ты надел совсем не то Нужна не шуба, а ... . Зимние каникулы! Веселые деньки! Нужны ребятам санки лыжи и ... .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Паль-то Конь-ки Обозначила для переноса, отметь как лучший)
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