Два белых медведя поплыли одновременно навстречу друг другу с двух льдин, расстояние между которыми 100м. Первый медведь плыл со скоростью 24дм/с.С какой скоростью плыл второй медведь, если их встреча произошла через 20с?
Математика
Два белых медведя поплыли одновременно навстречу друг другу с двух льдин, расстояние между которыми 100м. Первый медведь плыл со скоростью 24дм/с.С какой скоростью плыл второй медведь, если их встреча произошла через 20с?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1000/20=50 дм/с - общ. скорость. 50-24=26 дм/с. Ответ: 26 дм/с.
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