Два белых медведя поплыли одновременно навстречу друг другу с двух льдин, расстояние между которыми 100м. Первый медведь плыл со скоростью 24дм/с.С какой скоростью плыл второй медведь, если их встреча произошла через 20с?

Математика

Два белых медведя поплыли одновременно навстречу друг другу с двух льдин, расстояние между которыми 100м. Первый медведь плыл со скоростью 24дм/с.С какой скоростью плыл второй медведь, если их встреча произошла через 20с?

Автор: Гость