Почему в Южной Америке так много крупных полноводных рек? напишите кратко!!!
География
Почему в Южной Америке так много крупных полноводных рек? напишите кратко!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В южной Америке есть горная цепь , с помощью которой образуется Например Амазонка , также важным фактором является то что Южная Америка окружена и омывается 2 океанами . Есть ещё факторы но знаю я только эти 2 :(
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