Ребята помогите как решить задачу за 6 часов теплоход прошел 180 километров а машин?? за 4 часа 360 километров во сколько раз скорость теплохода меньше скорость машины?

Математика
Ребята помогите как решить задачу за 6 часов теплоход прошел 180 километров а машин?? за 4 часа 360 километров во сколько раз скорость теплохода меньше скорость машины?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)V=S:t     V=180:6=30 (км/ч)-скорость теплохода 2)V=S:t     V=360:4=90 (км/ч)-скорость машины 3)90:30=3 (раза) Ответ: в 3 раза скорость теплохода меньше скорости машины.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
С помощью чего передвигается обыкновенная обёма? 1) ресничек 2)жгутиков 3)ложноножек 4)ворсинок
Ответить
История
Ниже указана Иерархия общества славянских племён, расставьте слои в порядке - от высшего к низшему. 1. Челядь 2. Воеводы 3. Князь 4. Раб ...
Ответить
Алгебра
Разложите на множители а)х³+х⁴,б)2а²-8,в)х²+х+2х+2 Срочно!!!
Ответить
Математика
Реши уравнение в)0,4х+(-х-1,8)=-2*(0,5х-0,3) Помогите решить очень срочно!
Ответить
Математика
Из 15 метров ткани сшили 10 платьев. сколько платьев можно сшить из 3 метров?
Ответить