Ребята помогите как решить задачу за 6 часов теплоход прошел 180 километров а машин?? за 4 часа 360 километров во сколько раз скорость теплохода меньше скорость машины?

Математика

Ребята помогите как решить задачу за 6 часов теплоход прошел 180 километров а машин?? за 4 часа 360 километров во сколько раз скорость теплохода меньше скорость машины?

Автор: Гость