Ребята помогите как решить задачу за 6 часов теплоход прошел 180 километров а машин?? за 4 часа 360 километров во сколько раз скорость теплохода меньше скорость машины?
Математика
Ребята помогите как решить задачу за 6 часов теплоход прошел 180 километров а машин?? за 4 часа 360 километров во сколько раз скорость теплохода меньше скорость машины?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)V=S:t V=180:6=30 (км/ч)-скорость теплохода 2)V=S:t V=360:4=90 (км/ч)-скорость машины 3)90:30=3 (раза) Ответ: в 3 раза скорость теплохода меньше скорости машины.
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