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Разложите на множители а)х³+х⁴,б)2а²-8,в)х²+х+2х+2 Срочно!!!
Алгебра
Разложите на множители а)х³+х⁴,б)2а²-8,в)х²+х+2х+2 Срочно!!!
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