Как ты считаешь учиться это твое право или обязанность . запиши свои рассужденния .сделай вывод
Окружающий мир
Как ты считаешь учиться это твое право или обязанность . запиши свои рассужденния .сделай вывод
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обязанность это. Хотя можно считать что и право и можно не ходить в школу, но к хорошему это не приведет.
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