Какие три вещи ты бы взял на необитаемый осттров и почему ?
Литература
Какие три вещи ты бы взял на необитаемый осттров и почему ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Воду, веревку, Мачету, Воду чтобы выжить, веревку для скал, и мачету для мяса
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