Решите уравнение х+2,8=3,72+0,38
Математика
Решите уравнение х+2,8=3,72+0,38
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х=2,8-3,72+0,38 потом просто вычитай
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