Почему рассказ называется "Уроки французского" В.Г.Распутина? В чем смысл этого пр??изведения? Срочно,заранее спасибо.
Литература
Почему рассказ называется "Уроки французского" В.Г.Распутина? В чем смысл этого пр??изведения? Срочно,заранее спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что основная тематика рассказа является уроки француского. А смысл рассказа заключается в том что никогда не надо лениться и не быть одиноким
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