Замело снегами землю. Была летом земля цветная у каждого пригорка, у каждой низинки свой цвет. А теперь вокруг белым-бело, и сделалась земля одинаковой. Лежат косые сугробы, и кое-где торчат из них веточки кустов. Пусто, гол...

Обществознание

Замело снегами землю. Была летом земля цветная у каждого пригорка, у каждой низинки свой цвет. А теперь вокруг белым-бело, и сделалась земля одинаковой. Лежат косые сугробы, и кое-где торчат из них веточки кустов. Пусто, голо. А так хочется, чтоб хоть один цветок глаз порадовал! Я позвал цветы, и они ко мне прилетели. В палисаднике построил избушку-кормушку, насыпал крошек да семени. И всякий день гляжу как жалуют в гости живые цветы. Стайкой опускаются синицы. Грудки них ясные, желтые, и сразу покажется, будто солнечные зайчики по веткам запрыгали. За синицами прилетят пестрые щеглы, голубые поползни, коричневые свиристели. А когда закачаются на кустах снегири-пузаны, то словно красные маки распускаются... И опять у меня цветной палисадник. Поглядишь - будто теплее станет. 1.Запиши один из предложенных заголовков,наиболее полно отражающий содержание текста. "Кормушка для птиц","Цветной палисадник","Живые цветы"? 2.Запиши с чем автор сравнивает синиц и снегирей -пузанов? 3.Определи главную мысль текста?

Автор: Гость