Как правильно составить условие задачи? В первой машине привезли 200 ящ. слив, во в??орой на 50 ящ. больше. Сколько привезли ящиков на двух машинах, если в ящике по 4 кг? З.Ы. Решение я знаю, ответ тоже.

Математика
Как правильно составить условие задачи? В первой машине привезли 200 ящ. слив, во в??орой на 50 ящ. больше. Сколько привезли ящиков на двух машинах, если в ящике по 4 кг? З.Ы. Решение я знаю, ответ тоже.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 1 машине 200 ящ во 2 машине ? на 50 ящ > в каждом 4 кг
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