Как правильно составить условие задачи? В первой машине привезли 200 ящ. слив, во в??орой на 50 ящ. больше. Сколько привезли ящиков на двух машинах, если в ящике по 4 кг? З.Ы. Решение я знаю, ответ тоже.

Математика

Как правильно составить условие задачи? В первой машине привезли 200 ящ. слив, во в??орой на 50 ящ. больше. Сколько привезли ящиков на двух машинах, если в ящике по 4 кг? З.Ы. Решение я знаю, ответ тоже.

Автор: Гость