Найдите область определения функций, заданной формулой 1)y=14-5x 2)y=0,6x+3 3)y=x в квадр??те-1 4)y=7/x-1 5)y=x/x-4 6)y=1/x в квадрате-9
Математика
Найдите область определения функций, заданной формулой 1)y=14-5x 2)y=0,6x+3 3)y=x в квадр??те-1 4)y=7/x-1 5)y=x/x-4 6)y=1/x в квадрате-9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
y=5x(квадрат)-4; - во всей области. y=3/x+5; - во всей, кроме x=0 y=(корень)1-x; - при любом x<=1 y=(корень)1-x/x - получается 1-1? Учите математику, скобки не забывайте ставить, если просите о помощи) Если по логике, то имеется ввиду (корень)((1-x)/x) что-то типа этого? Тогда функция определена при x<=1 и кроме x=0.
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