Опекун это ???????????
Обществознание
Опекун это ???????????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Опекунов- человек имеющий полный контроль над ребенком , занимающийся его воспитанием
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Переведите на казахский язык. Алмата очень красивый город. город большой в нем много зеленых деревьев. в алмате есть большой парк .