Опекун это ???????????

Обществознание
Опекун это ???????????
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Опекунов- человек имеющий полный контроль над ребенком , занимающийся его воспитанием
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