Человек может развить силу тяги около 600Н. Какой груз он может вкатить вверх по наклонной плоскости, Высота которой 1 м и длина 4 м ? ( Трения не учитывайте.)
Физика
Человек может развить силу тяги около 600Н. Какой груз он может вкатить вверх по наклонной плоскости, Высота которой 1 м и длина 4 м ? ( Трения не учитывайте.)
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