Человек может развить силу тяги около 600Н. Какой груз он может вкатить вверх по наклонной плоскости, Высота которой 1 м и длина 4 м ? ( Трения не учитывайте.)

Физика

Человек может развить силу тяги около 600Н. Какой груз он может вкатить вверх по наклонной плоскости, Высота которой 1 м и длина 4 м ? ( Трения не учитывайте.)

Автор: Гость