4 проводник R1=1 ом, R2=2 ом, R3=3 ом, R4=4 ом подключены в электрическую цепь напряжение 6В ??а 5 минут. Последовательное и параллельное соединение определить для каждой цепи общую силу тока, общее значение мощности, работы и ...

Гость: Гость:

Возьмем три постоянных сопротивления, величины которые известны R1=1 Ом,R2=2 Ом и R3=3 Ом, R4=4 ОМ). Соединим их последовательно и подключим к источнику тока, ЭДС которого равна 6 В . Подсчитаем, какие показания должны дать приборы. Определим внешнее сопротивление цепи: R = 1 + 2 + 3 + 4 = 10 Ом. Найдем ток в цепи по закону Ома: 10 : 6 = 1.66 Зная ток в цепи и сопротивления ее участков, определим падение напряжения на каждое участке цепи U1=1.66*1= 1.66B U2=1.66*2= 3.32B U3= 1.66*3=4.98B U4= 1.66*4= 6.64B Зная падение напряжений на участках, определим общее падение напряжения во внешней цепи, т. е. напряжение на зажимах источника тока U= 1.66+3.32+4.98+6.64= 16.6B Мы получили таким образом, что U = 16.6 В