Признаки придметов туча, груша
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Признаки придметов туча, груша
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Туча:облака, дождь,ветер Груша: дерево,фрукт
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