С чего началась история русского флота

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С галеры "Принципиум". Галера построена в начале 1696 года в Воронеже по голландскому образцу, 2 апреля того же года вместе с двумя другими однотипными судами была спущена на воду. Во время второго Азовского похода 1696 года против Турции, первый раз русские выдвинули 4 линейных корабля, 4 брандера, 23 галеры, и 1300 стругов, построенных на реке Воронеж. После завоевания крепости Азов, боярская дума обсудила рапорт Петра об этом походе и решила начать строительство Военно-Морского Флота 20 октября 1696 года. Эта дата считается официальным днем рождения регулярного Военно-Морского Флота России, корабли которого были построены на верфях Воронежского адмиралтейства.